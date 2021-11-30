Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 1 декабря

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт для посетителей 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

"В связи с проведением охранного мероприятия 1 декабря 2021 года доступ посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", – говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года мавзолей закрыли из-за эпидемиологической ситуации.

Снова доступен для посетителей он стал 17 апреля, тогда на Красной площади выстроилась огромная очередь. Посмотреть на вождя можно было только в маске и перчатках, кроме того, при входе всем измеряли температуру.