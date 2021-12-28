Бочкарев рассказал о расселении горожан по программе реновации в Западном Дегунине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Западном Дегунине жители семи старых домов переезжают в две новостройки, возведенные по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев рассказал, что для реализации программы в районе выбрали шесть стартовых участков общей площадью 113 300 квадратных метров.

"В две новостройки в настоящий момент уже идет заселение жителей семи старых домов. Также в строительстве находится еще один дом, три других – проектируются", – отметил Бочкарев.

Готовые дома расположились на улицах Ангарской и Базовской, строящийся дом находится на улице Талдомской. Последний планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. В общей сложности в Западном Дегунине расселению подлежат 45 жилых домов.

Ранее Сергей Собянин осмотрел новостройку в Западном Дегунине, которую возвели по программе реновации. Дом расположен на Ангарской улице. Собянин подчеркнул, что в 2021 году удалось построить миллион квадратных метров жилья. По его словам, если заканчиваются утвержденные стартовые площадки, то власти сносят старые пятиэтажки.

