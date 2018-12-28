Реставрацию "Дома с атлантами" планируют завершить в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Авилов Александр

Завершить основные работы по реставрации "Дома с атлантами" на Солянке собираются в 2019 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

28 декабря были представлены отреставрированные атланты, которые временно скрыты под стеклом. Его уберут после окончания всех работ в доходом доме купцов Расторгуевых.

Емельянов подчеркнул, что фигуры очистили от грязи и надписей, а также покрыли защитным слоев. "Атланты были подпорчены вандалами, они требовали очистки, требовали нанесения защиты и реставрационных работ, но надо сказать, что их сохранность была достаточно высокая", – пояснил глава ведомства.

14 лет назад Мосгорнаследие признало "Дом с атлантами" выявленным объектом культурного наследия. В последующие году власти вели судебные дела с предыдущим собственником здания, оспаривавшем решение о признании здания объектом культурного наследия. В уходящем году в здании завершились противоаварийные работы.

Сложившийся в 1882 году доходный комплекс не подвергался существенным перестройкам. Его уличный фасад имеет характерную для эклектики конца позапрошлого столетия протяженную симметричную горизонтальную композицию.

Ранее противоаварийные работы начались в здании Военной академии имени Фрунзе в Хамовниках. Там отремонтируют плиты из известняка, которыми облицован куб-постамент с цитатой Иосифа Сталина, а затем приведут в порядок стилобат постройки.