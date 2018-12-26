Фасады Военной академии имени Фрунзе в Хамовниках приведут в порядок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Противоаварийные работы стартовали в здании Военной академии имени Фрунзе в Хамовниках, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Специалисты отремонтируют плиты из известняка, которыми облицован куб-постамент с цитатой Иосифа Сталина, а затем приведут в порядок стилобат постройки.

Как отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, Военная академия имени Фрунзе – "отголосок так и не реализованного до конца проекта "Новая Москва" архитектора Алексея Щусева". Местоположение будущей академии определили с учетом планов по созданию так называемого второго Бульварного кольца, пояснил руководитель ведомства.

Емельянов также напомнил, что на кубе-постаменте выгравирована следующая цитата Иосифа Сталина: "Ни одной пяди чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому". Первоначально куб также украшал макет боевой машины, который впоследствии был утрачен, добавил глава Мосгорнаследия.

Здание академии спроектировал один из самых известных архитекторов первой половины прошлого столетия – Лев Руднев, авторству которого также принадлежат здания МГУ на Воробьевых горах, Наркомата обороны на Фрунзенской набережной и Центрального музея Вооруженных сил. "Большинство его творений в Москве находятся под охраной государства: это выдающиеся памятники эпохи, которые, безусловно, нуждаются в сохранении", – заявил Емельянов. По его словам, именно благодаря своевременным противоаварийным работам специалисты могут сохранить целостность и исторический облик этих памятников.

Ранее сообщалось, что за год в столице отреставрировали почти 200 объектов культурного наследия. Другие исторические здания в скором времени также ожидает реставрация. В их числе – дом директора фабрики Товарищества Голутвинской мануфактуры на Якиманской набережной. Этот двухэтажный каменный дом XIX века внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия.