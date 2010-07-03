Завершается строительство пристани на набережной Марка Шагала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На набережной Марка Шагала в районе бывшей промзоны ЗИЛ завершается строительство пристани, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Он отметил, что в ближайшие годы речной транспорт станет новым трендом столицы, а жители Даниловского района смогут оценить его в числе первых. На 65-метровой пристани осталось уложить плитку и установить рельефные железные решетки по периметру.

Речной порт станет одной из ярких точек тематического четырехкиллометрового маршрута "Променад", который организуют в рамках концепции парка на набережной Марка Шагала. Маршрут включает четыре спуска к реке, собственный причал, стоянку для яхт, 150-метровый амфитеатр с видом на реку и комплекс водных видов спорта.

Также там обустроят маршруты "Магниты" с площадками для проведения культурных мероприятий, "Спорт" с велосипедными и беговыми дорожки и "Отдых", который включает аллею для прогулок, фонтаны и ландшафтные композиции.

Ранее сообщалось, что мост через Кожуховский затон, который ведет к парку развлечений "Остров мечты", планируют достроить в декабре. Его возводят по той же технологии, что и переправу через Керченский пролив.