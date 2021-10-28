Разрешение на возврат эвакуированного авто в нерабочие дни будут выдавать в пунктах МАДИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В Москве в период нерабочих дней, которые продлятся с 28 октября по 7 ноября включительно, получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля можно в пунктах выдачи МАДИ, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Так, разрешения будут выдавать в пунктах, расположенных по адресам проезд Дубовой Рощи, владение 7А, проезд Одоевского, владение 3, проезд Энтузиастов, владение 3, Вагоноремонтная улица, владение 4А.

В сервисных центрах "Московский транспорт" в период с 28 октября по 7 ноября принимать граждан не будут. Узнать информацию об эвакуированном автомобиле можно по телефону 8 (495) 539-54-54 или 3210.

Ранее Сергей Собянин объяснил, что введение нерабочих дней в Москве необходимо для оперативной борьбы с распространением коронавируса.

Он отметил, что введение QR-кодов также является мерой, призванной контролировать заболеваемость. По словам Собянина, вводить эту систему необходимо дозированно и с учетом поддержки бизнеса.

