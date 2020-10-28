Шесть домов по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в ЮЗАО до конца года

12:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На юго-западе столицы до конца текущего года планируют ввести в эксплуатацию шесть домов, построенных по программе реновации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, новое жилье получат около 440 семей.
"Новостройки располагаются в районах Черемушки, Академическом Зюзино, Коньково и Обручевском. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – до конца 2020 года", – отметил он.
Левкин напомнил, что расселение по программе реновации на сегодняшний день идет в четырех районах округа – Академическом, Конькове, Котловке и Южном Бутове.
"Сейчас на территории ЮЗАО четыре дома расселены и 10 снесено", – подчеркнул Левкин.
В материале говорится, что в ЮЗАО в программу реновации вошли 520 домов в 11 районах. В новые дома переедут около 82 тысяч жителей.
На сегодняшний день строится и проектируется 26 объектов, еще три находятся на этапе начала строительства, отмечается в материале.
Ранее сообщалось, что на севере столицы подготовят к вводу в эксплуатацию девять домов по программе реновации. Новостройки располагаются в районах Войковском, Головинском, Дмитровском, Западное Дегунино и Тимирязевском.
Жилой дом по программе реновации также начали возводить в Бабушкинском районе. Строение будет рассчитано на 228 квартир. В доме будет 11 этажей, строить его начнут по индивидуальному проекту. 11 квартир адаптируют для маломобильных граждан.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: