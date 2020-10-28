Шесть домов по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в ЮЗАО до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На юго-западе столицы до конца текущего года планируют ввести в эксплуатацию шесть домов, построенных по программе реновации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, новое жилье получат около 440 семей.

"Новостройки располагаются в районах Черемушки, Академическом Зюзино, Коньково и Обручевском. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – до конца 2020 года", – отметил он.

Левкин напомнил, что расселение по программе реновации на сегодняшний день идет в четырех районах округа – Академическом, Конькове, Котловке и Южном Бутове.

"Сейчас на территории ЮЗАО четыре дома расселены и 10 снесено", – подчеркнул Левкин.

В материале говорится, что в ЮЗАО в программу реновации вошли 520 домов в 11 районах. В новые дома переедут около 82 тысяч жителей.

На сегодняшний день строится и проектируется 26 объектов, еще три находятся на этапе начала строительства, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что на севере столицы подготовят к вводу в эксплуатацию девять домов по программе реновации. Новостройки располагаются в районах Войковском, Головинском, Дмитровском, Западное Дегунино и Тимирязевском.

Жилой дом по программе реновации также начали возводить в Бабушкинском районе. Строение будет рассчитано на 228 квартир. В доме будет 11 этажей, строить его начнут по индивидуальному проекту. 11 квартир адаптируют для маломобильных граждан.

