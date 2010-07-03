Москвичей пригласили на бизнес-семинары в центрах "Мои документы"

09:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Бесплатные мастер-классы и тренинги, на которых участники узнают, как открыть предприятие общепита, а также о том, как выстроить эффективную систему деловых взаимоотношений, пройдут в столичных центрах "Мои документы" с 28 по 31 октября.
Уроки компьютерной грамотности пройдут в семи офисах "Мои документы". Специалисты помогут зарегистрироваться в личном кабинете на сайте mos.ru, научат правильно передавать показания приборов учета и самостоятельно записываться на прием в госучреждения. Подробное расписание занятий можно посмотреть на портале мэра и правительства столицы.
В понедельник, 28 октября, в офисе в "Афимолл Сити" пройдет бизнес-семинар "Практический нетворкинг в действии". Во вторник, 29 октября, там же состоится семинар "Как открыть ресторан? От идеи до реализации". В среду, 30 октября, серию мероприятий продолжит семинары "Конфликты в жизни и бизнесе: способы и решения" и "Стартап: начинаем свой бизнес". На эти мероприятия необходима регистрация.
Сеть офисов "Мои документы" начала создаваться в Москве в 2011 году. Центры работают во всех районах города по программе "Искренний сервис". За один визит можно обратиться сразу по нескольким делам. Всего в столице действуют 130 центров "Мои документы", которые работают без выходных с 08:00 до 20:00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ открыты с 10:00 до 20:00. Сейчас центры предоставляют более 180 услуг и выдают свыше 200 видов документов.
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