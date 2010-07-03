Некрасовскую линию метро достроят до конца года

16:39
16:39
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Второй участок Некрасовской линии метро от станции "Косино" до "Нижегородской" планируют достроить до конца года.
"Работы идут в хорошем темпе, есть уверенность, что до конца года строительство здесь будет завершено. Постараемся к этому времени запустить этот участок уже с пассажирами", – цитирует Агентство "Москва" заместителя мэра Марата Хуснуллина.
Он также отметил, что одновременно ведутся работы по благоустройству прилегающих к будущим станциям территорий. Рядом с каждой станцией будет благоустроенная территория с необходимой инфраструктурой, зеленью, небольшими скверами.
Ранее глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2027 года в разных районах города появится более 70 новых станций и около 185 километров линий метро. Развитие столичной подземки, как и строительство новых дорог и соцобъектов, является одним из приоритетных направлений деятельности московских властей, подчеркнул глава Депстроя.
С 2011 года в Москве было построено 155 километров линий метро, а также 81 новая станция, три дополнительных вестибюля метро и МЦК, десять электродепо.
На Калининской линии ввели в эксплуатацию участок от "Новогиреева" до "Новокосина" (одна станция), на Солнцевской линии – участки от "Делового центра" до "Раменок" (пять станций) и от "Раменок" до "Рассказовки" (семь станций).
На Сокольнической линии открыто движение по участку от "Юго-Западной" до "Саларьево" (три станции), а также от "Саларьева" до "Коммунарки" (четыре станции). На Некрасовской линии ввели участок "Косино" – "Некрасовка" (четыре станции).
"Мосгорсправка": Коммунарская линия
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: