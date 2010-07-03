Некрасовскую линию метро достроят до конца года

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Второй участок Некрасовской линии метро от станции "Косино" до "Нижегородской" планируют достроить до конца года.

"Работы идут в хорошем темпе, есть уверенность, что до конца года строительство здесь будет завершено. Постараемся к этому времени запустить этот участок уже с пассажирами", – цитирует Агентство "Москва" заместителя мэра Марата Хуснуллина.

Он также отметил, что одновременно ведутся работы по благоустройству прилегающих к будущим станциям территорий. Рядом с каждой станцией будет благоустроенная территория с необходимой инфраструктурой, зеленью, небольшими скверами.

Ранее глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2027 года в разных районах города появится более 70 новых станций и около 185 километров линий метро. Развитие столичной подземки, как и строительство новых дорог и соцобъектов, является одним из приоритетных направлений деятельности московских властей, подчеркнул глава Депстроя.

С 2011 года в Москве было построено 155 километров линий метро, а также 81 новая станция, три дополнительных вестибюля метро и МЦК, десять электродепо.

На Калининской линии ввели в эксплуатацию участок от "Новогиреева" до "Новокосина" (одна станция), на Солнцевской линии – участки от "Делового центра" до "Раменок" (пять станций) и от "Раменок" до "Рассказовки" (семь станций).

На Сокольнической линии открыто движение по участку от "Юго-Западной" до "Саларьево" (три станции), а также от "Саларьева" до "Коммунарки" (четыре станции). На Некрасовской линии ввели участок "Косино" – "Некрасовка" (четыре станции).

