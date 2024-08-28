Депутат МГД Титов оценил безопасность нескольких маршрутов до школ в Зеленограде

Фото: Сергей Тезин

Первого сентября тысячи зеленоградских детей пойдут в школы и детские сады. Перед началом нового учебного года в рамках проекта "Безопасный путь от дома до школы" депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов проверил в городе несколько маршрутов следования детей в образовательные учреждения.

При проверке следует в первую очередь обращать внимание на состояние улично-дорожной сети, пешеходных переходов, светофоров и дорожной разметки на маршрутах, которые ежедневно проходят дети. Существенными деталями являются освещенность улиц, наличие "лежачих полицейских" и необходимых знаков, которые помогают обеспечить безопасность на дороге.

По словам Андрея Титова, путь от корпуса 1106 к школе № 853 в районе Силино никаких опасений не вызывает. Еще один важный момент – парковочные места расположены в удобных местах, что позволяет избежать заторов и обеспечить безопасность движения около школы.

На пути к дошкольному учреждению школы № 1194 в Крюкове одной из ключевых проблем была неправильная парковка. Водители, оставляя свои автомобили у входа в детский сад, создавали серьезные препятствия для спецтранспорта, который осуществляет доставку продуктов и вывоз мусора. Это не только затрудняло работу служб, но и ставило под угрозу безопасность детей, находящихся в здании. Решением вопроса стала установка съемного противотаранного устройства, которое будет препятствовать парковке автомобилей прямо у ворот. Это существенно облегчит работу сотрудников и обеспечит более безопасные условия.

Следующими в мониторинге депутата стали учебные заведения в районе Матушкино. Здесь в ходе проверки выявили отсутствие разметки перед "лежачим полицейским" возле школы № 1353. Кроме того, необходимо восстановить искусственную дорожную неровность (ИДН) вблизи школы № 618, корпус 429а. Все недочеты планируют устранить в ближайшее время.

Андрей Титов по итогам проверки отметил, что безопасность детей – это приоритетная задача, и выразил уверенность в том, что комплексные меры, принимаемые в рамках проекта, помогут снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием школьников.

"Важно, чтобы родители могли быть спокойны за своих детей, зная, что их путь в школу безопасен", – добавил он.

В рамках проекта также предусмотрены образовательные программы для детей, направленные на обучение правилам дорожного движения и безопасному поведению на улице. Депутат подчеркнул, что работа по улучшению безопасности будет продолжена, и призвал жителей активно участвовать в обсуждении инициатив, касающихся безопасности детей в городе.

Между тем и в районе Ново-Переделкино планируют оборудовать новый приподнятый пешеходный переход для повышения уровня безопасности учащихся школы № 1238. Его появление стало возможным благодаря обращениям жителей, на которые отреагировали управа района, ЦОДД в рамках проекта "Безопасный путь от дома в школу".

Помимо этого, там же обновят существующие искусственные неровности и дорожную разметку, а также проведут кронирование деревьев, закрывающих дорожные знаки.

