Больше 54 тыс человек посетили акцию "Ночь кино" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 54 тысяч человек посетили мероприятия восьмой ежегодной акции "Ночь кино", которая прошла в Москве в субботу, 26 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что к акции присоединилось больше 120 площадок, в том числе культурные центры, парки, библиотеки, кинотеатры и музеи. Они провели почти 500 мероприятий, центральным из которых стал киноконцерт "Необыкновенное чудо" в кинотеатре "Художественный", приуроченный к 90-летию со дня рождения Марка Захарова. На нем с песнями из фильмов режиссера выступили известные артисты, в том числе Александр Олешко, Леонид Ярмольник, Дарья Мороз и другие.

Отдельную программу подготовили для детей. Так, в кинотеатре "Москино Космос" прошли мероприятия, посвященные 20-летию мультфильма "Смешарики". Для юных зрителей организовали различные игры, конкурсы, викторины, танцы и розыгрыши. Также им показали на большом экране анимационный альманах "Мультивселенная Москино: смешарики, фиксики, ДиноСити и детектив Финник".

Кроме того, в рамках акции прошли показы самых популярных отечественных фильмов этого года, среди которых "Вызов" Клима Шипенко, "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко и "Праведник" Сергея Урсуляка.

Некоторые показы кино прошли в нестандартных местах. Например, "Свой среди чужих, чужой среди своих" Никиты Михалкова можно было увидеть в "Зарядье" на площадке под стеклянной корой, а мультфильм "Тайна третьей планеты" – непосредственно на киностудии "Союзмультфильм".

Отдельная секция была посвящена документальному кино. В частности, зрителям показали ленту "Великая Отечественная в хронике ТАСС" и фильм "Мозг: вторая Вселенная" Юлии Киселевой. Еще одну секцию отвели под короткометражные фильмы, которые до этого демонстрировали на разных известных кинофестивалях.

Ранее глава столичного департамента культуры Александр Кибовский рассказал, что за последние пять лет в Москве сняли 1,5 тысячи фильмов, 200 из которых – студенческие работы. Он также отметил, что сегодня в столице работают 712 кинозалов, которые ежегодно принимают миллионы зрителей.

