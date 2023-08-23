Музей космонавтики откроет уличную экспозицию ко дню рождения Сергея Крикалева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Музей космонавтики откроет уличную выставку ко дню рождения летчика-космонавта Сергея Крикалева. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"27 августа Герою Советского Союза и Российской Федерации исполнится 65 лет. Выставку "Герой России № 1" смогут увидеть все желающие с 25 августа до 8 сентября перед входом в музей", – отмечается в сообщении.

Посетители выставки смогут узнать о шести полетах Крикалева, его работе на Международной космической станции и выходах в открытый космос. Гости смогут увидеть снимки, снятые на Земле и на орбите, и личные вещи космонавта.

Отмечается, что Музей космонавтики является одним из крупнейших научно-технических музеев РФ. Он входит в тройку наиболее посещаемых музеев департамента культуры Москвы. В восьми выставочных залах музея представлена современная экспозиция. В коллекции музея насчитывается свыше 100 тысяч предметов, включая образцы ракетно-космической техники, документы, марки, монеты, произведения живописи, графики и другое.

Ранее сообщалось, что школьники и студенты 27 августа смогут бесплатно посетить Музей Победы. Будут доступны выставки "Линия фронта проходит в твоем цехе", "Закат Цитадели", "Утраченное детство", "Ледяная петля Сталинграда", "Багровый рубеж" и другие. Однако выставки "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!" к посещению будут не доступны.



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