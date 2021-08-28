Бочкарев: cтроительство московского "Эрмитажа" начнется в ближайшее время

14:38
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Строительство филиала "Эрмитажа" в Москве могут начать в середине осени 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Очень интересный объект, он будет полностью реализовываться на инвестиционные средства, без участия городского бюджета. Большое здание, где будут выставочные залы, залы конференций, залы для экспонатов. Уже осенью этого года начнутся подготовительные работы необходимые для строительства объекта. Можно говорить, что где-то в середине осени наши коллеги из инвесторского блока начнут строительство этого здания. Что касается сроков завершения, то думаю, что ориентировочно в течение 2–2,5 лет", – сказал Бочкарев.
Ранее сообщалось, что филиал музея "Эрмитаж" появится в Москве. Он расположится на территории бывшей промзоны ЗИЛ.
На подземном этаже музея разместят помещения для подготовки экспонатов к выставкам, зоны для их хранения, фотолаборатории и помещения службы эксплуатации. На первом этаже расположатся демонстрационный зал, холл с информационной стойкой, сувенирный магазин, интерактивная зона, конференц-зал, ресторан и служебные помещения. Демонстрационные залы займут этажи со второго по пятый. Также в здании оборудуют два эскалатора и три лифта разной грузоподъемности.
Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория музея. Работники разместят веранды ресторанов, проложат велодорожки, установят скамейки и урны, разобьют газоны и цветники, высадят кустарники, а также оборудуют автомобильную стоянку.
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