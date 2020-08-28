Почти 6 миллионов поездок совершили пассажиры метро 27 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти шесть миллионов поездок совершили пассажиры метро 27 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве рассказали, что в четверг был установлен рекордный показатель за текущее лето. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в этот день пассажиропоток составил 74% от показателей 2019 года.

"Пока наши прогнозы о скором восстановлении числа пользователей сбываются. Уверены, что количество пассажиров еще вырастет с начала осени, а к концу года метро будет пользоваться почти столько же человек, как и в прошлом году. По нашим прогнозам, к концу года восстановится почти 100% пассажиропотока", – отметил Ликсутов.

Ранее в департаменте выразили надежду, что пассажиропоток московского общественного транспорта может восстановиться на 90–92% до конца текущего года.

В департаменте рассказали, что пассажиропоток практически полностью восстановится за счет выхода в офисы в сентябре – ноябре работающих сейчас удаленно сотрудников. Они отметили, что с ноября также начнется возвращение транзитных пассажиров и туристов.

В сентябре в ведомстве предполагают, что люди начнут больше посещать мероприятия. А в октябре – декабре на общественный транспорт пересядут владельцы личных автомобилей.

В начале августа в департаменте рассказывали, что пассажиропоток станций метро рядом с парками, крупными торговыми центрами и жилыми комплексами за неделю вырос почти на 19%. Лидерами пассажиропотока стали станции "Достоевская", "Технопарк", "ВДНХ", "Кропоткинская".