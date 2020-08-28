Почти 6 миллионов поездок совершили пассажиры метро 27 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Почти шесть миллионов поездок совершили пассажиры метро 27 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
В ведомстве рассказали, что в четверг был установлен рекордный показатель за текущее лето. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в этот день пассажиропоток составил 74% от показателей 2019 года.
"Пока наши прогнозы о скором восстановлении числа пользователей сбываются. Уверены, что количество пассажиров еще вырастет с начала осени, а к концу года метро будет пользоваться почти столько же человек, как и в прошлом году. По нашим прогнозам, к концу года восстановится почти 100% пассажиропотока", – отметил Ликсутов.
Ранее в департаменте выразили надежду, что пассажиропоток московского общественного транспорта может восстановиться на 90–92% до конца текущего года.
В департаменте рассказали, что пассажиропоток практически полностью восстановится за счет выхода в офисы в сентябре – ноябре работающих сейчас удаленно сотрудников. Они отметили, что с ноября также начнется возвращение транзитных пассажиров и туристов.
В сентябре в ведомстве предполагают, что люди начнут больше посещать мероприятия. А в октябре – декабре на общественный транспорт пересядут владельцы личных автомобилей.
В начале августа в департаменте рассказывали, что пассажиропоток станций метро рядом с парками, крупными торговыми центрами и жилыми комплексами за неделю вырос почти на 19%. Лидерами пассажиропотока стали станции "Достоевская", "Технопарк", "ВДНХ", "Кропоткинская".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: