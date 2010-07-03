Движение транспорта в районе "ВТБ Арены" изменится из-за концерта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

31 августа в районе станции метро "Динамо" изменится движение наземного транспорта. В этот день на "ВТБ Арене" выступит Макс Корж, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

С 16:00 автобус "т29" будет следовать от метро "Динамо" вместо Театральной аллеи с Ленинградского проспекта по Правой Дворцовой и Летней аллеям на Петровско-Разумовскую аллею.

Автобусы № 22 и 110 проследуют по Петровско-Разумовской аллее без заезда к метро "Петровский парк". Обратно – вместо Театральной и Трудовой аллей с Ленинградского проспекта по Правой Дворцовой аллее на Летнюю аллею.

Автобусы № 84 и 84к после остановки "Петровско-Разумовская аллея" поедут в объезд по Петровско-Разумовской аллее и улице Новой Башиловке на Ленинградский проспект. Обратно – вместо Театральной и Трудовой аллей с Ленинградского проспекта по Правой Дворцовой аллее на Летнюю аллею.

Автобус №105 поедет от метро "Динамо" вместо Театральной и Трудовой аллей с Ленинградского проспекта по Правой Дворцовой аллее на Летнюю аллею.

Автобусы № 105к и 384 проследуют от остановки "Петровско-Разумовская аллея" в объезд по Петровско-Разумовской аллее, улице Новая Башиловка, Ленинградскому проспекту и Правой Дворцовой аллее на Летнюю аллею.

Троллейбусы № 42 поедут от Рижского вокзала до кинотеатра "Прага", далее по улицам Новой Башиловке и Беговой до улицы Поликарпова. Электробусы № 42 поедут по Петровско-Разумовской аллее без заезда к метро "Петровский парк".

Остановка "Петровско-Разумовская аллея, 8" для автобусов "т29", № 22 и 110, а также троллейбусов и электробусов № 42 работать не будет.

В предстоящие выходные в районах Филевский парк и Дорогомилово ограничат движение транспорта из-за закрытия участка Филевской линии метро. Приоритетный проезд там обеспечат для городского транспорта.