В столице оформили 316 градостроительных планов для объектов здравоохранения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

За первые 6 месяцев 2025 года в Москве оформили 316 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для возведения разных объектов здравоохранения, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Благодаря этому возведут поликлиники, фельдшерские и врачебные пункты, центры матери и ребенка, диагностические лаборатории, станции донорства крови, молочные кухни и иные медицинские объекты", – уточнил Ефимов.

Он добавил, что больше всего градостроительных планов – 87 единиц – оформили в центре Москвы. Из них 16 – в Таганском районе, 15 – в Хамовниках, 11 – в Тверском и по 10 – в районах Москворечье-Сабурово и Замоскворечье. Еще 40 ГПЗУ выпустили в Новомосковском административном округе и 36 – в Западном.

Все процедуры оформления градостроительной документации доступны в электронном виде через портал mos.ru.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что инвестиции в основной капитал города за последние годы удвоились. По его словам, Москва не только обеспечила стабильное развитие, но и показала высокие темпы роста.