Звезда сериала "Молодежка" назвала преимущество Москвы над Парижем

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В Москве лучше обстоят дела с инфраструктурой для детей по сравнению с Парижем. Об этом в беседе с изданием "Москвич Mag" рассказала звезда сериала "Молодежка" Анастасия Стежко.

По ее словам, в Москве по сравнению с другими мировыми столицами выше уровень сервиса и обслуживания. Кроме того, в российском городе удобнее перемещаться с ребенком. В столице, по ее мнению, также созданы условия для людей с ограниченными возможностями.

"Еще Москва – невероятно чистый город: нигде нельзя встретить даже бумажку на улице. В Москве все создано для комфорта. За последние пять лет все сильно изменилось, разница гигантская. На мой взгляд, по сравнению с тем же Парижем инфраструктура в Москве для жизни с ребенком в разы комфортнее", – сказала Стежко.

Она добавила, что в каждом дворе в Москве есть площадка, а во многих местах приспособлены переходы и въезды в магазины.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что благоустройство парка "Фили" планируется завершить до конца текущего года. Проектом благоустройства предусмотрено восстановление исторического облика входной группы по фотографиям 1950-х годов. Также в парке появятся новые аттракционы, каток с искусственным льдом, который летом можно будет использовать как футбольное поле, а также памп-трек, детские и спортивные площадки.

