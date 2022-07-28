Москва онлайн покажет ритуально-обрядовые танцы на якутском празднике Ысыах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

30 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за гуляниями в честь национального праздника народов Якутии – Ысыах. Мероприятие пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" и начнется с церемонии благословения праздника, зажжения огня и ритуально-обрядового танца.

Ысыах – праздник лета, приуроченный к летнему солнцестоянию. С 2007 года его отмечают не только в Якутии, но и в Москве.

В этом году праздник в "Коломенском" будет посвящен 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.

Смотрите прямую трансляцию 30 июля в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.