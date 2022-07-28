Центр "Моя работа" поможет москвичам трудоустроиться в сеть ресторанов "Теремок"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве открылся уже десятый по счету рекрутинговый центр "Моя работа", в котором жители города смогут трудоустроиться в сеть ресторанов быстрого питания "Теремок", сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сегодня мы открыли еще один центр подбора для сети ресторанов русской кухни "Теремок". Теперь у нас работает 10 рекрутинговых центров, которым требуется более 28 тысяч новых сотрудников", – рассказала она.
Ракова напомнила, что к инициативе уже присоединились Московский метрополитен, стройкомплекс города Москвы, МОЭК, "Почта России", торговые сети "Магнит", "Дикси", "КуулКлевер – Мясновъ – Отдохни" и "Черкизово", а также cеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка".
По словам заместителя мэра, соискатели смогут устроиться в "Теремок" на должность повара-кассира, повара-заготовщика, техника по ремонту и эксплуатации, комплектовщика заказов, грузчика и на другие позиции. В настоящее время компания находится в поисках 300 новых сотрудников.
Обратившийся в центр "Моя работа" кандидат в течения одного дня сможет совместно со специалистом составить или скорректировать резюме, изучить подходящие вакансии, пройти собеседование и получить приглашение на работу.
"Поддержание стабильной ситуации на столичном рынке труда, помощь горожанам, потерявшим работу, и тем, кто находится под риском увольнения – наши приоритетные задачи. Сейчас мы активно привлекаем работодателей-партнеров с большой потребностью в кадрах и предлагаем им открыть на базе "Моей работы" свои рекрутинговые центры", – пояснила Ракова.
Ранее вице-мэр Владимир Ефимов рассказал, что с 2017 по 2021 год общее число рабочих мест в Москве увеличилось на 288 тысяч (4%), преодолев отметку в 8 миллионов. Больше всего за этот период увеличилось число специалистов в IT-секторе – на 30%.
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