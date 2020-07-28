Акция "Сохраним чистую воду" началась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Акция "Сохраним чистую воду" началась на природных территориях столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.
В рамках нее запланированы мероприятия по очистке берегов и водной глади водоемов. Она пройдет в рамках всероссийской акции "ВодаРоссии". Всего в Москве проведут 10 мероприятий по очистке берега и воды в столичных водоемах.
Так, уже очищена береговая линия Щучьего пруда. Специалисты обработали 700 метров береговой полосы и собрали восемь мешков мусора. Кроме того, запланирована очистка берегов реки Битцы, Верхнего Кузьминского пруда и Москвы-реки на территориях, находящихся под юрисдикцией дирекции "Москворецкого".
Также специалисты планируют очистить берега рек Сходни и Алешинки, а также Большого Тропаревского и Долгих прудов.
17 июля Роспотребнадзор проверил качество воды в московских водоемах. По итогам исследования выяснилось, что в шести из девяти водоемах, предназначенных для купания, вода соответствует санитарным требованиям.
Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки воды в столичных водоемах
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