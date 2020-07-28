Строительство детской школы искусств в Печатниках завершится в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию детскую школу искусств № 58 имени М. И. Глинки. Учреждение появится в столичном районе Печатники, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В результате школа будет находиться по адресу улица Гурьянова, дом 83а.

"У здания необычный проект. В нем будет подвесная стеклянная галерея для выставок, а фасад украсят ноты. В архитектурном оформлении фасада отразят музыкальное наследие композитора Михаила Глинки, в честь которого названа школа", – заявил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что благодаря детской школе примут не только большое число учащихся, но и откроют новые отделения хореографии и изобразительного искусства.

Так, общая площадь здания составит 3,5 тысячи квадратных метров. Школа будет разноуровневой.

Планируется, что посещать ее смогут около 300 детей в смену. В зрительных залах сделают места для маломобильных граждан, будет специальное оборудование для слабослышащих.

При этом фасад здания облицуют керамической плиткой светло- и темно-коричневого цвета.

В настоящий момент специалисты завершают внутреннюю отделку, занимаются фасадами. Ожидается, что все работы закончат уже осенью.

Ранее говорилось, что для гимназии № 1518 на северо-востоке города построят новое здание. Четырехэтажное здание расположится на площади более девяти тысяч квадратных метров.