Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для гимназии № 1518 на северо-востоке города построят новое здание. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Строительство школ и детских садов стало одним из первых направлений, по которому по поручению Сергея Собянина возобновили работы после смягчения ограничительных мер", – сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он рассказал, что за период, когда действовали ограничения, в Москомархитектуре продолжали рассматривать архитектурно-градостроительные решения проектов и согласовали за это время несколько объектов социальной инфраструктуры, в том числе новое здание в функциональном стиле для гимназии.

Четырехэтажное здание расположится на площади более девяти тысяч квадратных метров. В оформлении фасадов будут использованы светлые и темные оттенки с яркими желтыми вставками.

В гимназии для учеников оборудуют универсальные классы и группу для творчества. Также там появятся спортивный и актовый залы, медицинский и пищевой блоки, специализированные классы, кабинет робототехники и другие помещения.

Ранее сообщалось, что в поселении Московском появится школа искусств, в которой будут работать музыкальные классы, хореографические залы, мастерские и компьютерные кабинеты. Здание будет выполнено в стиле брутализма.

Общая площадь трехэтажного здания, которое появится на улице Никитина, составит около восьми тысяч квадратных метров. Специалисты облицуют фасады новой школы клинкерной плиткой, на одной стене расположится название учебного заведения, выложенное темными металлическими буквами.