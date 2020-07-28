Более 160 тыс пациентов московских поликлиник посетили своих врачей по новым адресам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Уже почти месяц пациенты 25 столичных поликлиник, ушедших на капительный ремонт, получают медицинскую помощь по новым адресам, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за это время своих врачей успели посетить более 160 тысяч горожан.

"Масштабный проект по обновлению городских медучреждений в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник сейчас находится в активной фазе. В конце июня на капитальный ремонт ушли еще 25 поликлиник. Пациенты продолжают получать медицинскую помощь в полном объеме – просто в другом здании", – подчеркнула она.

Ракова обратила внимание, что несмотря на переезд, медпомощь оказывается своевременно и в полном объеме. Порядок записи к врачам не изменился.

Для удобства пациентов на время капитально ремонта поликлиник в городе ввели 10 новых автобусных маршрутов и изменили четыре действующих.

В капитальном ремонте 25 столичных поликлиник задействованы более 5 тысяч строителей и 300 единиц техники. На каждом объекте работают в среднем по 200 человек в смену.

Осенью 2019 года стало известно, что в Москве за три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. После ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху.

В каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать специалисты пяти узких направлений.