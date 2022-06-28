Юлиана Княжевская: в Южном Бутове появится спортивно-досуговый центр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Современный спортивно-досуговый центр построят на Бартеневской улице в столичном районе Южное Бутово, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она пояснила, что земельный участок для строительства площадью 0,34 гектара находится на пересечении Бартеневской улицы с улицей Горчакова. Он будет реализован на торгах.

"Благодаря разнообразному функциональному наполнению этот комплекс сможет стать центром притяжения для жителей района, а также разнообразит жилую застройку в этом районе. А у местных жителей появятся и новые виды досуга, и дополнительные рабочие места рядом с домом", – сказала Княжевская.

По ее словам, максимальная высота спроектированного здания будет составлять 25 метров, а его площадь не будет превышать 4 700 квадратных метров. Большая часть помещений центра будет предназначаться для культурно-досуговой деятельности. Кроме того, на его территории проведут благоустройство и обустроят автомобильную парковку.

Ранее сообщалось, что крытый футбольный манеж построят на Варшавском шоссе в Москве. Ожидается, что новый объект поможет в развитии футбольной академии. За счет большего числа полей можно будет проводить тренировки в разных форматах и при разной погоде, а также обеспечить более широкий охват по возрастным категориям.