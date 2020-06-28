Движение трамваев на Симферопольском бульваре в Москве восстановлено

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На Симферопольском бульваре трамваи вернулись в прежний график работы, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города.

"Движение трамваев на Симферопольском бульваре восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее из-за поврежденной контактной сети задерживались трамваи № 1, № 3, № 16. Вместо них по маршруту курсировали дополнительные автобусы.

На прошлой неделе контактная сеть повредилась в районе дома 105, корпуса 3, на проспекте Вернадского. В результате произошли изменения в графике троллейбусов, следующих по маршруту М4. Проблему оперативно решили спецслужбы.