Трамваи задерживаются на Симферопольском бульваре из-за повреждений контактной сети

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На Симферопольский бульваре повреждена контактная сеть. Об этом сообщила пресс-служба Мосгортарнса на своей официальной странице в Twitter.

"На Симферопольском бульваре (на кольце "Балаклавский проспект") повреждена контактная сеть. Задерживаются трамваи № 1, 3, 16. Маршруты временно изменены. Вместо трамваев работают автобусы. Будьте внимательны", – говорится в сообщении.

Ранее контактная сеть повредилась в районе дома 105, корпуса 3, на проспекте Вернадского. В результате произошли изменения в графике троллейбусов, следующих по маршруту М4. Проблему оперативно решили спецслужбы.