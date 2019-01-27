Два троллейбусных маршрута изменили на юго-западе Москвы из-за обрыва сети

Контактная сеть повреждена в проезде Карамзина в районе Ясенево на юго-западе Москвы. На двух троллейбусных курсируют автобусы, сообщает столичный департамент транспорта в микроблоге в Twitter.
"В проезде Карамзина повреждена контактная сеть. Здесь вместо троллейбусов ходят автобусы. Троллейбусные маршруты № 72 и 81 временно изменены", – говорится в сообщении.
Высота сугробов в Москве впервые с начала календарной зимы составила 44 сантиметра. ЦОДД предупредил о снежных заносах на дорогах, горожанам советуют отказаться от поездок на личных автомобилях.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что очистка улиц от снега продлится еще около недели. Коммунальщики работают в усиленном режиме.
С последствиями снегопада также борются свыше 1,5 тысячи сотрудников метрополитена. Они чистят от снега подходы к вестибюлям, лестницы, платформы, пути на наземных участках линий и территории депо.
Дежурство несут эвакуаторы АМПП, в том числе адаптированные для перевозки большегрузного транспорта. В условиях непогоды на дорогах города работают 17 Дорожных патрулей ЦОДД, которые помогают водителям.
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