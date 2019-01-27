Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:48

ЦОДД предупредил о снежных заносах на дорогах

транспорт общество погода

13:48

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дороги столицы скрыты под снежными заносами, а очищенные участки местами скованы льдом. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

Специалисты напомнили, что за 26 января в городе выпало 15 миллиметров снега. Ожидается, что в воскресенье выпадет не меньше.

Если избежать поездки нельзя, важно помнить про соблюдение дистанции. А еще безопасней – пересесть с личного авто на метро.

Как ранее отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, усиленная очистка столичных улиц от снега продолжится еще около недели. К этому часу коммунальщики уже вывезли порядка 800 тысяч кубометров снега.

Тем временем высота сугробов в Москве впервые с начала календарной зимы составила 44 сантиметра.

Снегопад в Москве обновил суточный рекорд 70-летней давности

транспорт общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика