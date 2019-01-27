ЦОДД предупредил о снежных заносах на дорогах

Дороги столицы скрыты под снежными заносами, а очищенные участки местами скованы льдом. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.
Вчера выпало 15 мм снега, это чуть меньше, чем по колено. Сегодня ждём столько же. На дорогах снежные заносы, а под ними - лёд. Берегите себя. Если есть возможность, оставайтесь дома. Если нужно ехать, то спокойно и подальше друг от друга. Или на метро. pic.twitter.com/iLw9oOQSJ9
Специалисты напомнили, что за 26 января в городе выпало 15 миллиметров снега. Ожидается, что в воскресенье выпадет не меньше.
Если избежать поездки нельзя, важно помнить про соблюдение дистанции. А еще безопасней – пересесть с личного авто на метро.
Как ранее отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, усиленная очистка столичных улиц от снега продолжится еще около недели. К этому часу коммунальщики уже вывезли порядка 800 тысяч кубометров снега.
Тем временем высота сугробов в Москве впервые с начала календарной зимы составила 44 сантиметра.
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