Около 20 вагонов сошли с рельсов в Кузбассе

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В Кемеровской области сошли с рельсов 20 грузовых вагонов с железорудным концентратом. Повреждены два пути и две опоры контактной сети, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Инцидент произошел утром 2 марта на перегоне Красулино – Блокпост. Пострадавших нет. Пассажирские и пригородные поезда на участке не ходят.

В начале февраля на участке Байкало-Амурской железной дороги в Хабаровском крае случилось подобное ЧП. Почти 30 вагонов с углем сошли с рельсов и повредили пути. Сход произошел на однопутном участке железной дороги Дуссе-Алинь – Сулук. Пострадавших в результате инцидента нет.