Дом на 258 квартир построят в районе Солнцево по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жилой дома на 258 квартир построят в районе Солнцево по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Жилой дом будет состоять из двух секций. В первом корпусе здания предусмотрено 92 квартиры: 46 однокомнатных, по 23 двух- и трехкомнатных. Во второй части здания будет 166 квартиры, 154 из них однокомнатные и 12 – трехкомнатные. Жилая площадь двух корпусов составит коло 14,6 тысячи квадратных метров.

Фасад здания будет выполнен в серо-белой цветовой гамме. Для облицовки фасада используют бетонную плитку под клинкер, а также керамогранит под дерево.

Дом оснастят структурированной кабельной системой. Благодаря этому каждую квартиру подключат к интернету, телефонной сети, телевидению и радио. Также в здании будет установлена система оповещения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях.

На территории возле дома и внутри здания будет функционировать современная круглосуточная система видеонаблюдения. С помощью многоабонентных домофонов будет обеспечена система охраны входов в здание. В случае пожарной сигнализации техника в автоматическом режиме разблокирует закрытые двери.

На придомовой территории создадут детскую площадку и пространство для отдыха взрослых. Рядом с домом будут высажены деревья и кустарники. Завершить строительство специалисты планируют в 2021 году.

"Всего в районе Солнцево новые квартиры получат жители 42 сносимых домов общей жилой площадью 116,6 тысячи квадратных метров, для начала переселения подобраны три стартовые площадки", – заключил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Программа реновации, которая предусматривает снос ветхого жилья, была утверждена в августе 2017 года. По действующим правилам вместо квартир в аварийных домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. При этом кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

