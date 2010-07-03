В Хорошево-Мнёвниках построят дом по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В районе Хорошево-Мнёвники построят многоквартирный дом в рамках программы реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Дом возведут на улице Генерала Глаголева. Здание рассчитано на 246 квартир, 108 из них однокомнатные, 72 – двухкомнатные и 70 – трехкомнатные. Некоторые квартиры будут спроектированы для комфортного проживания маломобильных групп населения.

На подземном этаже здания будет располагаться отапливаемая парковка на 78 мест. Припарковать свой автомобиль водители смогут также на придомовой территории. На первом этаже в одном из подъездов разместится диспетчерская служба.

В пресс-службе также отметили, что жилая часть дома будет оснащаться системами безопасности, которые обеспечат охрану входов, управление доступом, телевизионный контроль, функционирование тревожной сигнализации и специального освещения.

Помимо этого, на территории возле дома специалисты высадят деревья, кустарники, газоны и цветники, а также установят архитектурные формы и обустроят пространство для досуга жителей.

Ранее сообщалось, что на Базовской улице на севере столицы возведут дом по программе реновации. Дом образует просторный двор, а его корпуса будут соединяться одноэтажными стилобатами. Комплекс будет соединен подземным этажом.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек могут получить современные квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов. Программа также предусматривает благоустройство дворов и парковок.

