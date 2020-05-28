В Москве запустили движение по путепроводу между улицами Пруд Ключики и 1-й Фрезерной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в столице запущено движение по путепроводу через МЦК от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы.

"Это очень важный объект, необходимый для связи районов Лефортово и Нижегородского друг с другом: до этого они пересекались с железнодорожными направлениями, была ранее запущена линия МЦК, действовало уже железнодорожное движение", – заявил представитель мэрии.

По предварительным рассчетам, для автомобилистов время в пути на указанном участке сократится в шесть раз. Кроме того, Бочкарев отметил и тот факт, что ускорится передвижение общественного транспорта.

Работы по возведению 100-метрового дорожного объекта были выполнены в соответствии с графиком. При этом движение машин на указанном участке не останавливалось.

Ранее сообщалось, что Москомэкспертиза согласовала второй этап продления Северо-Восточной хорды за МКАД. Строительство магистрали продлится от Косинского шоссе до улицы Покровской в столичном районе Косино-Ухтомском.

