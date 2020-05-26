Съезд с Северо-Восточной хорды на 5-й проезд Подбельского построят в 2021 году

13:16
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Строительство эстакадного съезда с Северо-Восточной хорды на 5-й проезд Подбельского в Москве готовятся завершить в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства, передает Агентство "Москва".
"В настоящее время ведется бетонирование основных конструкций эстакады", – подчеркнул руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.
Строительство идет в рамках первого этапа создания многоуровневых транспортных развязок на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе. На данном участке появятся эстакады и две подпорные стены протяженностью более 82 и 11 метров.
Помимо этого, проектом предусмотрены строительство 1,2 километра дорог, реконструкция системы дождевой канализации, теплосети, электросети, коммуникации и сети ОАО "РЖД".
В результате открытия съезда на 5-й проезд Подбельского автомобилисты получат прямой доступ к Ивантеевской улице, Открытому шоссе и дворовой дорожной сети.
В 2021 году также планируется завершить строительство участка Северо-Восточной хорды – от Сигнального до 3-го Нижнелихоборского проезда. Работы пройдут на Станционной, Ботанической и Гостиничной улицах, в 3-м Нижнелихоборском и Гостиничном проездах, а также в Проектируемом проезде № 1564а.
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