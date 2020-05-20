Еще один участок Северо-Восточной хорды планируют достроить в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство участка Северо-Восточной хорды – от Сигнального до 3-го Нижнелихоборского проезда – планируется завершить в 2021 году. Предстоит построить и реконструировать более 4,6 километра дорог, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Работы пройдут на Станционной, Ботанической и Гостиничной улицах, в 3-м Нижнелихоборском и Гостиничном проездах, а также в Проектируемом проезде № 1564а. Начнется строительство участка Сусоколовского шоссе – от Алтуфьевского шоссе до Сусоколовского путепровода, Сусоколовского путепровода через ж/д пути МЦК, а также съезда с Сусоколовского шоссе на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе.

Проектом предусмотрено строительство разворотного путепровода через железную дорогу и путепровод через железную дорогу на Сусоколовском шоссе. Помимо этого, на участке от 3-го Нижнелихоборского до Сигнального проезда организуют новую схему движения. Общественный транспорт поедет в обе стороны, а на пути следования появятся остановки с посадочными площадками и павильонами ожидания.

Ранее Москомэкспертиза согласовала второй этап продления Северо-Восточной хорды за МКАД. Речь идет об участке от Косинского шоссе до улицы Покровской в столичном районе Косино-Ухтомский. Трасса пройдет в границах красных линий Проектируемых проездов № 45 и 42 – от дома 16А на улице Дмитриевского до улицы Покровской.

Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса снизит транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.