Гостиницу на 909 номеров построят в Даниловском районе

17:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Гостиница на 909 номеров появится в Даниловском районе столицы. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
По словам председателя комитета Игоря Войстратенко, гостиничный комплекс планируют возвести по адресу Автозаводская улица, владение 23, корпус 1. В него войдут два 16-этажных корпуса и один корпус переменной этажности. Все они будут соединены трехэтажной наземной частью с проездом во внутренний двор.
На первых этажах корпусов гостиницы будут доступны конференц-залы, офисы, кафе и супермаркет. Кроме того, там оборудуют вестибюли, в том числе с помещениями для хранения багажа. На последних этажах одного из корпусов разместят террасы со стеклянными ограждениями.
Для бронирования будут доступны студии, гостиничные номера с одной, двумя и тремя спальнями. Для удобства проживающих в зданиях установят системы контроля и управления доступом, охранную сигнализацию и видеонаблюдение.
Общая площадь гостиницы составит более 71 тысячи квадратных метров. Помимо наземной части, в комплексе будет предусмотрена подземная стоянка на 228 машино-мест.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на строительных площадках Москвы усилят контроль за соблюдением требований охраны труда. В частности, будут оцениваться организация рабочих мест, порядок складирования материалов и ношение специальной защитной амуниции.
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