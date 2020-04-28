В Дептрансе объяснили штраф, выписанный водителю с камеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водитель, который получил штраф несмотря на привязку номера автомобиля к цифровому пропуску, неверно указал номер машины, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Накануне СМИ сообщили, что в Москве выписали первый штраф 5 тысяч рублей с камеры за езду без пропуска. Водитель заявил, что он обжаловал штраф, так как он оформил цифровой пропуск и указал номер автомобиля.

В Дептрансе рассказали, что разобрались в ситуации и попросили жителей столицы проверять номер автомобиля непосредственно перед поездкой на mos.ru.

Пропускной режим введен в Москве и Московской области с 15 апреля. С 22 апреля система проверяет наличие документов автоматически. При этом есть категории граждан, которым пропуск не нужен: военнослужащие, полицейские, чиновники, нотариусы, журналисты и охранники. Им достаточно оформить привязку транспортной карты или номера машины.

В выходные в столице запустили платформу для работодателей, на которой можно проверить валидность пропусков. Данная услуга доступна на портале i.moscow/covid.