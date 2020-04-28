В Мосгордуме отметили эффективность принятых Собяниным мер поддержки МСП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Андрей Титов одобрил московские меры поддержки малого и среднего предпринимательства. По словам парламентария, они уже работают, передает Агентство "Москва".

"В условиях пандемии очень важна поддержка бизнеса, и на федеральном уровне поддержка уже озвучена. Но Москва идет, как всегда, впереди всех, помогает даже больше. Я знаю мнения многих предпринимателей, я сам предприниматель, что многие московские меры уже работают", – рассказал Титов.

Он напомнил, что благодаря поддержке МСП столицы сохраняются социальное спокойствие населения, рабочие места.

Депутат МГД подчеркнул, что в первую очередь нужна поддержка компаниям, попавшим в зону риска. Среди них предприятия общественного питания, туризма, культуры, досуга, спорта и гостиницы.

Титов добавил, что в Москве до этого приняли три пакета поддержки представителей малого и среднего предпринимательства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин суммарно распорядился выделить на поддержку бизнеса около 70 миллиардов рублей.

Кроме того, глава города утвердил более 9,6 миллиарда рублей поддержки по налогам.

Недавно стало известно, что Москва расширила перечень субсидируемых направлений на переобучение сотрудников.