Москва расширила перечень субсидируемых направлений на переобучение сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы расширил перечень направлений подготовки, в рамках которого компании могут получить субсидию на переобучение сотрудников, сообщает портал мэра и правительства столицы.

До сих пор перечень субсидируемых профессий включал 136 направлений. Теперь же компании могут получить компенсацию на обучение сотрудников по всем специальностям, включенным в Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Заявку на такую субсидию можно подать до 30 апреля. Предприятиям компенсируют до 95% расходов. Они получат порядка 120 тысяч рублей на одного сотрудника. Есть условие – сотрудник должен был пройти программы обучения в период с 1 января 2019 года.

"На рынке труда происходит множество изменений, и нам необходимо оперативно к ним адаптироваться. Мера по расширению перечня субсидируемых специальностей принята нами прежде всего с целью помощи бизнесу в сложившейся ситуации", – подчеркнул глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, за счет расширения перечня у организаций появится больше возможностей финансовой поддержки со стороны города. Он напомнил, что об этом просили сами предприниматели.

Нововведения связаны не только с потребностью Москвы в высококвалифицированных кадрах, но и необходимостью усовершенствовать законодательство и обеспечить баланс интересов города и бизнеса.

Они предусматривают предоставление субсидий на обучение сотрудников не только по программам среднего профессионального образования, но и по дополнительным профессиональным программам, включенным в список.

Подать заявку на субсидию можно здесь, а получить подробную информацию – по телефону +7 (499) 283-97-21.

Ранее сообщалось, что материальную поддержку могут получить предприятия, отвечающие ряду требований. В частности, юридическое лицо должно быть зарегистрировано в Москве и платить налоги в городскую казну. При этом у фирмы не может быть больше 100 тысяч рублей долга.

Сотрудники такой компании должны получать зарплату не ниже минимальной в течение предыдущего года. Также они обязаны проработать в организации не менее года после окончания обучения.