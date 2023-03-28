Бизнес-центр в форме винта построят в Столярном переулке в Москве

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Бизнес-центр в форме винта появится в Столярном переулке в Москве. Соответствующий проект был согласован столичным комитетом по архитектуре и градостроительству.

Площадь нового комплекса составит 50 375 квадратных метров. Он разместится на территории делового квартала "Рассвет" по адресу Столярный переулок, дом № 3, корпус 12–13. Реализацией проекта займется застройщик KR Properties.

Необычный план архитектуры здания был разработан французским бюро Name architecture. В свою очередь, российская проектная организация "Крупный план" успешно его адаптировала. Предполагается, что здание по форме будет напоминать винт: три овальных разновысотных крыла пересекаются в центре.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов обратил внимание на то, что заказчики стали все чаще просить создавать уникальные архитектурные объекты. По его мнению, бизнес-центр в форме винта хорошо впишется в общую застройку в квартале "Рассвет", поскольку там уже были реализованы несколько оригинальных проектов.

"Цветовое решение фасада гармонично сочетается с окружающей застройкой, а градиентная растяжка подчеркивает оригинальную форму строения. Панорамные окна смещены относительно друг друга, что позволит наполнить каждый офис естественным светом на протяжении всего дня", – добавил он.

Сегменты комплекса будут иметь разную высоту:

восточный – 12 этажей;

северо-западный – 14 этажей;

южный – 17 этажей.

Кроме того, здесь установят арку в три этажа, обустроят двухуровневую подземную парковку на 328 машино-мест и 64 мото-места, а также еще 10 гостевых машино-мест предусмотрят в стилобатной части.

Ранее глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что специалисты в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда возведут промышленный парк в Южном Бутове. Благодаря этому в Москве появится 1,8 тысячи рабочих мест.

Будущий парк находится в пяти километрах от МКАД по Варшавскому шоссе. Объект имеет хорошую транспортную доступность. Горожане смогут доехать до парка как на общественном, так и на личном транспорте.



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