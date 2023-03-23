Собянин рассказал о строительстве новой школы с детским садом в Румянцеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал, что в ТиНАО построят три объекта по программе стимулирования создания рабочих мест.

"Инвесторы построят школу-детский сад и деловой центр в деревне Румянцево, торговый центр в поселении Марушкинском", – сообщил мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, общая площадь новых объектов составит 58,6 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций в проекты превысит 4,5 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать 1 600 рабочих мест.

Собянин отметил, что на территории Москвы застройка ведется сбалансированно. Вместе с жильем горожане получают учебные учреждения, магазины, офисы и предприятия, которые располагаются в шаговой доступности. Создать комфортные условия жизни помогает программа стимулирования создания мест приложения труда.

Мэр заявил, что при строительстве коммерческих и социальных объектов застройщик получает льготы. Кроме того, в городе уменьшается дефицит рабочих мест и сокращается маятниковая миграция.

Ранее глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что специалисты в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда возведут промышленный парк в Южном Бутове. Благодаря этому в Москве появится 1,8 тысячи рабочих мест.

Будущий парк находится в 5 километрах от МКАД по Варшавскому шоссе. Объект имеет хорошую транспортную доступность. Горожане смогут доехать до парка как на общественном, так и на личном транспорте.



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