28 февраля, 10:23Город
Более 6 тыс предложений москвичи реализовали благодаря проекту "Город идей"
Фото: пресс-служба НТУ
В феврале столичной платформе "Город идей" исполнилось 10 лет. Благодаря ей москвичи реализовали уже более 6 тысяч предложений, которые коснулись развития электронных сервисов и молодежных программ, работы столичных библиотек, ВДНХ и Московского зоопарка, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Как отметила заммэра Наталья Сергунина, при помощи платформы горожане могут поделиться мнениями о том, как сделать жизнь в городе комфортнее.
По итогам тематических проектов, посвященных конкретным направлениям, в жизнь воплотились уже 4,5 тысячи идей. Всего с начала работы проекта провели более 50 и собрали 130 тысяч инициатив.
В прошлом году самым масштабным оказалось обсуждение развития Парка Горького. Свои предложения высказали около 20 тысяч участников. Также по инициативе москвичей в двух парках сделали беседки с удобными навесами и разъемами для зарядки планшетов и смартфонов.
Также москвичи заложили свои идеи в основу лекций, экскурсий, встреч и занятий. Например, на ВДНХ состоялись мастер-классы фигуристов Евгении Медведевой и Алексея Ягудина.
Ранее на сайте "Активного гражданина" завершился спецпроект "Мой район: как развивается Москва". В рамках него пользователи оценили изменения в пяти сферах городского хозяйства, которые произошли в их районах. Москвичи высказали более 1,3 миллиона мнений. Самым популярным стало голосование, посвященное развитию сферы строительства.
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