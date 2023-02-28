Два жилых корпуса по программе реновации введут в Котловке в 2023 году

Фото: пресс-служба Депстроя

В столичном районе Котловка в рамках программы реновации в 2023 году введут в эксплуатацию два жилых корпуса. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Котловка по адресу улица Дмитрия Ульянова, владение 47, в этом году введут в эксплуатацию два жилых корпуса для переселения по программе реновации. В настоящее время завершены монолитные работы", – сообщил он.

Проект одного из корпусов предусматривает наличие одной секции, другого – двух. Внешняя отделка дома будет выполнена бетонной плиткой с мраморной крошкой "под кирпич". Первый корпус дома станет светлым, второй отделают в более темных тонах.

Корпуса объединят стилобатом с подземной парковкой и общественными пространствами.

В новостройке расположатся 378 квартир: 119 однокомнатных, 189 двухкомнатных, 70 трехкомнатных. Порядка четырех квартир отведут для маломобильных жителей.

Входы в здание разместят на одном уровне с землей для удобства жителей. Грузоподъемность лифтов составит 1 000 и 4 000 килограммов.

На первых этажах корпусов откроются коммерческие точки: кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы и другие.

На придомовой территории, согласно проекту, будут размещены спортивная и детская площадки, малые архитектурные формы. Помимо этого, в рамках благоустройства выполнят комплекс работ по озеленению.

До этого в Нагорном районе столицы началось заселение второго дома, построенного по программе реновации. Площадь здания составляет 47,9 тысячи квадратных метров. Ранее 955 новоселов проживали в пяти старых домах.



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