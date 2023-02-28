Более 1,6 тыс московских семей оформили квартиры по договорам социального найма

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что более 1,6 тысячи проживавших по договорам социального найма семей оформили в собственность квартиры по программе реновации в Москве.

"Если помещение в сносимом по программе реновации доме занималось по договору социального найма, то горожане могут получить новую квартиру по договору социального найма или в собственность. Во втором случае достаточно письменного заявления", – уточнил он.

Чаще всего квартиры в собственность оформляли москвичи, проживающие на:

юго-востоке – 243 раза;

востоке – 217 семей;

севере – 198 семей.

Ранее сообщалось , что около 70 расселенных по программе реновации домов планируют демонтировать в течение первого полугодия 2023 года. Заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал, что это позволит освободить территорию для строительства жилья площадью около 500 тысяч квадратных метров.

Кроме того, благодаря этому получится переселить около 18 тысяч москвичей.

В 2022 году по программе реновации расселили 214 старых домов. Большая часть из них располагалась в ЮВАО. Жители еще нескольких построек покинули старые дома в ЗАО и ВАО.



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