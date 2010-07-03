Выделенные полосы будут работать 3 марта на юго-западе столицы

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В воскресенье, 3 марта, на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте и Киевском шоссе будут работать выделенные полосы. По ним будут ходить компенсационные маршруты, сообщает ЦОДД.

Это связано с закрытием станций "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии метро. В обычном режиме станции заработают в понедельник, в 05:30.

Ограничения в работе подземки связаны с присоединением нового участка линии метрополитена. Планируется, что будут подключены станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" ("Столбово").

Чтобы москвичам было удобно, от станций метро "Юго-Западная" и метро "Тропарево" до метро "Саларьево" пустят компенсационный маршрут автобуса "КМ" с остановками у "Румянцево" и "Тропарево". Также уточняется, что при движении в сторону центра из-за отсутствия пешеходного перехода под Киевским шоссе автобусы будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от метро "Румянцево" на остановке "Дудкино".

Поэтому в ЦОДД попросили автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе городского транспорта.

Сокольническая линия вышла за пределы МКАД в 2016 году. Новый участок ветки должны запустить в мае. Значительная часть путей проходит по центру трассы Солнцево – Варшавское шоссе. Протяженность нового участка составит 12 километров.