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11:37

Участок Сокольнической линии закроют для подключения новых станций

транспорт

11:37

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Станции московского метро "Румянцево" и "Саларьево" закроют 3 марта из-за подключения нового участка Сокольнической линии. Между закрытыми станциями будут курсировать автобусы КМ.

"Работы специально проведут в выходной день, когда пассажиропоток на станциях минимален. В указанный период поезда Сокольнической линии будут курсировать только между станциями " Бульвар Рокоссовского" и "Тропарево ", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы столичной подземки.

В обычном режиме Сокольническая линия возобновит работу уже в понедельник, 4 марта. Между станциями "Юго-Западная" и "Саларьево" будут курсировать автобусы КМ с остановками у "Румянцево" и "Тропарево". Также уточняется, что при движении в сторону центра из-за отсутствия пешеходного перехода под Киевским шоссе автобусы будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от метро "Румянцево" на остановке "Дудкино".

Планируется, что будут подключены станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" ("Столбово").

Самая старая линия Московского метрополитена – Сокольническая – вышла за пределы МКАД в 2016 году. Новый участок красной линии метро планируют запустить в мае. Это позволит жителям ТиНАО экономить на поездках до одного часа в день. Протяженность нового участка – 12 километров. Значительная часть путей проходит по центру трассы Солнцево – Варшавское шоссе.

Строительство станций метро за пределами МКАД

Ранее сообщалось, что проектирование участка Коммунарской линии метро от станции "Столбово" до Троицка могут завершить в 2019 году. Новая радиальная линия метро свяжет ТиНАО с районом Некрасовка. Она пройдет вдоль Ленинского проспекта, улицы Академика Опарина и улицы Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, а далее – вдоль будущей автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево. Протяженность отрезка составит 17,5 километра.

транспорт

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