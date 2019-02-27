Участок Сокольнической линии закроют для подключения новых станций

Станции московского метро "Румянцево" и "Саларьево" закроют 3 марта из-за подключения нового участка Сокольнической линии. Между закрытыми станциями будут курсировать автобусы КМ.
"Работы специально проведут в выходной день, когда пассажиропоток на станциях минимален. В указанный период поезда Сокольнической линии будут курсировать только между станциями " Бульвар Рокоссовского" и "Тропарево ", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы столичной подземки.
В обычном режиме Сокольническая линия возобновит работу уже в понедельник, 4 марта. Между станциями "Юго-Западная" и "Саларьево" будут курсировать автобусы КМ с остановками у "Румянцево" и "Тропарево". Также уточняется, что при движении в сторону центра из-за отсутствия пешеходного перехода под Киевским шоссе автобусы будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от метро "Румянцево" на остановке "Дудкино".
Планируется, что будут подключены станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" ("Столбово").
Самая старая линия Московского метрополитена – Сокольническая – вышла за пределы МКАД в 2016 году. Новый участок красной линии метро планируют запустить в мае. Это позволит жителям ТиНАО экономить на поездках до одного часа в день. Протяженность нового участка – 12 километров. Значительная часть путей проходит по центру трассы Солнцево – Варшавское шоссе.
Строительство станций метро за пределами МКАД
Ранее сообщалось, что проектирование участка Коммунарской линии метро от станции "Столбово" до Троицка могут завершить в 2019 году. Новая радиальная линия метро свяжет ТиНАО с районом Некрасовка. Она пройдет вдоль Ленинского проспекта, улицы Академика Опарина и улицы Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, а далее – вдоль будущей автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево. Протяженность отрезка составит 17,5 километра.
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