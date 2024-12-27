27 декабря, 09:33Город
Главархив запустил выставку с новогодними ретрооткрытками в рамках "Зимы в Москве"
Фото: телеграм-канал "Главархив Москвы"
Главархив приглашает москвичей и гостей столицы на выставку новогодних ретрооткрыток в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства столицы.
"Мы в преддверии новогодних праздников стремимся создать в городе атмосферу волшебства, предлагая москвичам множество увлекательных активностей и мероприятий, которые подарят ощущение настоящей сказки", – добавила вице-мэр.
Посмотреть выставку можно до конца января на Чистопрудном бульваре и в Екатерининском парке. В экспозицию входят открытки с новогодними персонажами, выпущенные в период с 1907 по 1985 год.
Между тем на Тверском бульваре проходит выставка авторских елей "Когда зажигаются елки". Еще в начале месяца российские фирмы представили организаторам экспозиции свои эскизы для новогоднего декора елей. Затем специалисты выбрали 53 лучших образа и показали их на выставке, украсив логотипами брендов и символами фестиваля и проекта. Посетить мероприятие можно до 12 января.
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