Главархив запустил выставку с новогодними ретрооткрытками в рамках "Зимы в Москве"

Фото: телеграм-канал "Главархив Москвы"

Главархив приглашает москвичей и гостей столицы на выставку новогодних ретрооткрыток в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства столицы.

"Мы в преддверии новогодних праздников стремимся создать в городе атмосферу волшебства, предлагая москвичам множество увлекательных активностей и мероприятий, которые подарят ощущение настоящей сказки", – добавила вице-мэр.

Посмотреть выставку можно до конца января на Чистопрудном бульваре и в Екатерининском парке. В экспозицию входят открытки с новогодними персонажами, выпущенные в период с 1907 по 1985 год.

Между тем на Тверском бульваре проходит выставка авторских елей "Когда зажигаются елки". Еще в начале месяца российские фирмы представили организаторам экспозиции свои эскизы для новогоднего декора елей. Затем специалисты выбрали 53 лучших образа и показали их на выставке, украсив логотипами брендов и символами фестиваля и проекта. Посетить мероприятие можно до 12 января.

