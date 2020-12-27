Спецсредства применили для обследования клуба Mason St.One, работавшего после 23:00

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Спецсредства применили для обследования ночного клуба Mason St.One, который работал после 23:00, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора столичного Объединения административно-технических инспекций Сергея Михайлова.

Он рассказал, что администрация заведения препятствовала входу инспекторов и сотрудников полиции. В связи с этим были применены спецсредства для попадания внутрь.

"В данном заведении была выявлена работа после 23:00 и даже после полуночи, нарушения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции. Также в этом заведении курили кальяны в ночное время", – подчеркнул Михайлов.

Он добавил, что клуб планируют привлечь к административной ответственности. По словам Михайлова, заведению грозит штраф до 300 тысяч или 1 миллиона рублей (в случае нанесения вреда здоровья посетителям) или же приостановление деятельности до 90 суток.

Ранее сообщалось, что клуб-ресторан Balagan также может быть оштрафован на сумму до 1 миллиона рублей. Отмечалось, что в заведении не соблюдалась социальная дистанция и масочно-перчаточный режим.