Магазин на севере Москвы закрыли на 90 суток из-за ночного шума

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Коптевский районный суд приостановил на 90 суток работу магазина "Магнит" на улице Михалковской из-за ночного шума от холодильного оборудования, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Замер уровня шума в квартирах над магазином проводила аккредитованная организация ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве". Оказалось, что он превышает допустимые значения для ночного времени суток.

В отношении АО "Тандер" составлен протокол по статье 6.4 КоАП РФ, магазин был опечатан. Решение суда о приостановлении работы магазина передано в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Ранее Савеловский суд Москвы приостановил на 30 дней деятельность клуба Adrenaline Stadium за нарушение санитарных норм, установленных во время пандемии коронавируса. Нарушения зафиксировали во время концерта Валерия Кипелова 4 декабря.