Суд на 30 суток закрыл клуб Adrenaline Stadium

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Савеловский суд Москвы приостановил на 30 дней деятельность клуба Adrenaline Stadium за нарушение санитарных норм, установленных во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Нарушения зафиксировали во время концерта Валерия Кипелова 4 декабря. 7 декабря по решению Роспотребнадзора клуб был опечатан. В ведомстве уточнили, что при проведении концерта у большинства зрителей отсутствовали маски, социальная дистанция не соблюдалась.
В отношении "Национальной концертной компании" было возбуждено административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Позже выяснилось, что печати были нарушены, входы в помещение пришлось опечатывать повторно.
Ранее сообщалось, что бару "Менделеев" в центре Москвы может грозить штраф за нарушение мер профилактики COVID-19. В заведении на Петровке, доме 20, корпусе 1, после 00:00 находились люди.
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