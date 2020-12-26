Роспотребнадзор опечатал отель в ЮВАО за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Сотрудники Роспотребнадзора опечатали отель на юго-востоке столицы за нарушение мер профилактики COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Специалистами территориального отдела в ЮВАО проведено обследование отеля ООО "Апельсин" по адресу улица Перерва, дом 62, корпус 4, расположенного на втором этаже нежилого двухэтажного здания", – говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, в отеле не было дезинфицирующих средств и запаса антисептиков, не велся учет периодичности дезинфекции помещений, отсутствовал входной фильтр с проведением бесконтактной термометрии, не было облучателей для обеззараживания воздуха. Также в гостинице отсутствовала разметка для соблюдения безопасной дистанции, персонал не тестировали на коронавирус, не было запаса СИЗ, а сотрудники отела находились на рабочих местах со спущенными масками.
В Роспотребнадзоре добавили, что материалы дела направлены в Люблинский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности отеля.
Ранее сообщалось, что за нарушение мер профилактики распространения коронавируса в Москве приостановили работу 56 кальянных. В частности, специалисты Роспотребнадзора проверили кальянную "Мята Lounge" на Воронцовской улице. В заведении был нарушен указа мэра Москвы, по которому установлен запрет на курение кальянов в общественных местах. Также в заведении не выполняли санитарно-противоэпидемические мероприятия.
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